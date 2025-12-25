https://ria.ru/20251225/bundestag-2064720429.html
В бундестаге рассказали о вызовах, с которыми сталкиваются ВС Германии
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что бундесвер сталкивается с вызовами как в области личного персонала, так и материального обеспечения.
"Перед нами значительные вызовы, как и в вопросе личного состава, так и материального обеспечения", - заявил он в интервью телеканалу Welt
На прошлой неделе бундесрат (палата федеральных земель) одобрил законопроект о модернизации военной службы, предполагающей среди прочего ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера.
Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.