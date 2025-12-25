МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинская беженка бросила учебу в колледже в Великобритании после того, как преподаватели посоветовали ей учить русский язык, пишет Guardian.
"В течение года она изучала экономику, политологию и статистику. <...> 19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык", — говорится в материале.
Украинку, чей отец служит в ВСУ, оскорбила эта просьба. Она пожаловалась, что в колледже "вместо сочувствия или помощи продолжали настаивать на смене учебного курса".
Представитель учебного заведения, в свою очередь, заявил, что колледж заботится о студентах и прилагает все усилия для решения проблем и жалоб.
Ранее Guardian сообщала, что в Великобритании наблюдается тенденция к снижению числа одобренных заявок на предоставление статуса беженца для украинцев, поскольку МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в общем безопасные".
