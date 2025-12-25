https://ria.ru/20251225/britaniya-2064719285.html
Карл III в рождественском обращении рассказал о "разладе" в Британии и мире
Карл III вспомнил о преобладавших в годы Второй мировой войны ценностях
ЛОНДОН, 25 дек - РИА Новости. Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III в рождественском обращении к нации, говоря о "разладе" как внутри государства, так и за рубежом, вспомнил о ценностях, которые преобладали в годы Второй мировой войны.
"С годами все меньше и меньше из нас вспоминают о Второй мировой войне, но мужество и самопожертвование наших военнослужащих, мужчин и женщин и то, как общество сплотилось перед лицом такого серьезного вызова, несут в себе вечное послание для всех нас. Это те ценности, которые сформировали нашу страну и Содружество. Когда мы слышим о разладе как внутри страны, так и за рубежом, это те ценности, которые мы никогда не должны упускать из виду", - сказал король в обращении, которое транслировали британские телеканалы.
Карл III
подчеркнул, что на фоне трудностей необходимо дорожить такими ценностями, как сострадание и примирение, и помнить, как жил и умер Иисус Христос
.
"Величайшее паломничество из всех - это путешествие, которое мы празднуем сегодня, история о том, кто спустился на землю с небес, чьим убежищем был хлев, и кто делил свою жизнь с бедными и отверженными. Это было паломничество с определенной целью, о котором возвещали ангелы: что на земле должен быть мир. Эта молитва о мире и примирении, о том, чтобы делать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они поступили с нами, разнеслась тогда над полями вокруг... Молитесь также за наше время и за наше общество", - заключил король.
В этом году Карл III записал рождественское видеообращение к нации в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне
, что противоречит традиции. Традиционно рождественское обращение записывается либо в Букингемском дворце, либо в Виндзорском замке, либо в поместье Сандрингем
. В 2024 году монарх также нарушил традицию, обратившись к нации из часовни в лондонском районе Фицровия.