В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T23:05:00+03:00
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
