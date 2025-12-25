Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
23:05 25.12.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 25.12.2025
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона на платформе Max.
Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
 
 
