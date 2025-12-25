Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/bpla-2064498556.html
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек - РИА Новости, 25.12.2025
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек
Женщина получила осколочные ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области, она госпитализирована, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T06:51:00+03:00
2025-12-25T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251225/ataka-2064490759.html
брянская область
брянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, брянский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек

В результате атаки БПЛА в Брянской области ранена женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области, она госпитализирована, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате атаки БПЛА в селе Глинищево Брянского района, к сожалению, осколочные ранения получила мирная жительница. Женщина оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки БПЛА в жилом доме повреждено остекление.
"На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены несколько зданий
Вчера, 03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянский районАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала