В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек - РИА Новости, 25.12.2025
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек
Женщина получила осколочные ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области, она госпитализирована, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
брянская область
брянский район
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадал человек
В результате атаки БПЛА в Брянской области ранена женщина