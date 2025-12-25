Мужчина в маске устроил перфоманс в Кельнском соборе

Неизвестный мужчина в маске устроил перформанс во время рождественского богослужения в Кёльнском соборе

БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Неизвестный мужчина в маске устроил перформанс во время рождественского богослужения в Кёльнском соборе, чем вызвал замешательство среди прихожан, Неизвестный мужчина в маске устроил перформанс во время рождественского богослужения в Кёльнском соборе, чем вызвал замешательство среди прихожан, сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в среду - в сочельник - во время праздничной вечерни, которая началась около 16.30 (18.30 мск) по местному времени. "Один человек внезапно выскочил из публики вперед - полностью замаскированный, в черном плаще и с броской золотой маской", - пишет издание, ссылаясь на подтверждение произошедшего со стороны полиции Кёльна

Отмечается, что у замаскированного человека были также плюшевые уши. Добравшись до алтарной части, он исполнил танцевальный номер. Служители собора, отвечающие за порядок в храме, немедленно отреагировали и без сопротивления вывели его из собора. Видео ухода человека в маске распространилось в Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

"Вмешательство полиции не потребовалось, никто не пострадал, и рождественская вечерня продолжилась так, словно ничего не произошло", - пишет издание. Уточняется, что поступок нарушителя вызвал резкую критику как у посетителей богослужения, так и в интернете. Мужчина, который был в соборе со своей семьей, написал: "Моим детям на мгновение стало по-настоящему страшно".

"Что именно стояло за выступлением в сочельник в Кёльнском соборе и было ли это проверкой на смелость, пока остается неясным. На данный момент в полицию Кёльна не поступало никаких заявлений против нарушителя", - добавило издание.

Католики отмечают Рождество 25 декабря, при этом праздничные богослужения традиционно начинаются вечером накануне, в сочельник.