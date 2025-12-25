Рейтинг@Mail.ru
"Билайн бизнес" помог предприятию сократить расходы на электроэнергию - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 25.12.2025 (обновлено: 12:13 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/bilayn-2064522283.html
"Билайн бизнес" помог предприятию сократить расходы на электроэнергию
"Билайн бизнес" помог предприятию сократить расходы на электроэнергию - РИА Новости, 25.12.2025
"Билайн бизнес" помог предприятию сократить расходы на электроэнергию
FMCG-предприятие[1] сократило расходы на электроэнергию на 20% благодаря беспроводному энергомониторингу от "билайн бизнес", сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:07:00+03:00
2025-12-25T12:13:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
компания
бизнес
финансы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753351698_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_c5085b9e5da67a8607b3a56fb990a91d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753351698_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_953569310f4765cc47646ba80be7f07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, компания, бизнес, финансы
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Компания, Бизнес, Финансы

"Билайн бизнес" помог предприятию сократить расходы на электроэнергию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСчетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Счетчик электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. FMCG-предприятие[1] сократило расходы на электроэнергию на 20% благодаря беспроводному энергомониторингу от "билайн бизнес", сообщает пресс-служба оператора.
Беспроводной энергомониторинг от "билайн бизнес" — решение для детального учета и анализа потребления электроэнергии без остановки производства и вмешательства в технологические линии.
Решение было внедрено на предприятии с энергопотреблением до 1 миллиона киловатт в час в месяц. Финансовый эффект составил около 680 тысяч[2] рублей в год, что подтверждает возможность сокращения затрат на электроэнергию до 20%[2] за счет выявления и сокращения потерь, а также нецелевого использования ресурсов.
Перед клиентом стояли ключевые задачи:
  • учет электроэнергии по каждому производственному и технологическому участку;
  • нормирование энергозатрат по участкам и выпускаемой продукции;
  • контроль режимов работы и нагрузок оборудования;
  • снижение затрат за счет сокращения потерь.
Специалисты "билайн бизнес" внедрили на предприятии систему беспроводного энергомониторинга, проинспектировали места установки, подобрали нужное количество датчиков и модемов, провели монтаж и настройку системы без остановки производственных линий.
В результате предприятие получило онлайн-контроль работы оборудования с детализацией энергопотребления до каждого участка. Беспроводной энергомониторинг также помог предприятию выявить неэффективное использование оборудования, в том числе в ночное время, и ввести более точный учет себестоимости произведенной продукции. Помимо этого, решение "билайн бизнес" дает возможность проводить предиктивную диагностику оборудования, выявляя потенциальные неисправности на основе анализа электропитания. Такой подход позволяет избежать трат на дорогостоящий ремонт.
Беспроводной энергомониторинг от "билайн бизнес" — это:
  • возможность установки большого количества датчиков за короткий срок без нарушения изоляции[3];
  • отсутствие необходимости в элементах питания датчиков[3];
  • передача данных каждые 10 секунд;
  • гибкие настройки уведомлений об отклонениях параметров и неполадках в работе оборудования на основе данных электропитания;
  • доступ к данным 24/7 с персонального компьютера или мобильного устройства[4].
Узнать больше о системе беспроводного энергомониторинга от "билайн бизнес" можно на странице продукта.
[1] FMCG – англ. Fast-Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса
[2] Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентом Билайна по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, Билайн не гарантирует достижение указанных результатов.
[3] Зависит от конкретного вида датчика.
[4] При наличии доступа к интернету.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneTUT4BTzCd
 
БилайнВымпелКомТехнологииКомпанияБизнесФинансы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала