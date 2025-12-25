В России появился новый нацстандарт по безопасности тюбинговых горок

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новый национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок утвержден в России, Новый национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок утвержден в России, говорится в сообщении Росстандарта.

Росстандартом утвержден новый национальный стандарт - ГОСТ Р "Оборудование и покрытия игровых площадок. Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний". Существующие стандарты для оборудования детских игровых площадок устанавливают единые требования безопасности, а утверждение стандарта на тюбинговые горки дополняет их, впервые устанавливая комплексные требования безопасности к одному из наиболее востребованных видов игрового и досугового оборудования", - говорится в сообщении ведомства.

В Росстандарте добавили, что необходимость появления ГОСТа в данном направлении возникла в связи активным развитием инфраструктуры для детского и семейного отдыха, а также из-за расширения практики использования тюбинговых горок. Такие горки размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на открытых уличных площадках. При этом особенности их конструкции и эксплуатации неразделимо связаны с повышенным риском травмоопасности, что обуславливает необходимость выработки единых и четких требований безопасности, учитывающих реальные условия использования данного вида оборудования.

"Утвержденный ГОСТ комплексно регламентирует требования к конструкции тюбинговых горок и их установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. В стандарте определены требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, а также к используемым материалам и покрытию", - пояснили в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что в стандарте изложены основные требования к конструкции тюбингов и маркировке. Особое внимание уделено минимизации рисков, связанных с падением, столкновениями, потерей управления и иными потенциально опасными ситуациями при пользовании.