В России появился новый нацстандарт по безопасности тюбинговых горок
12:44 25.12.2025
В России появился новый нацстандарт по безопасности тюбинговых горок
2025-12-25T12:44:00+03:00
2025-12-25T12:44:00+03:00
2025
В России появился новый нацстандарт по безопасности тюбинговых горок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Тюбинговая горка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Тюбинговая горка. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новый национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок утвержден в России, говорится в сообщении Росстандарта.
"Росстандартом утвержден новый национальный стандарт - ГОСТ Р "Оборудование и покрытия игровых площадок. Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний". Существующие стандарты для оборудования детских игровых площадок устанавливают единые требования безопасности, а утверждение стандарта на тюбинговые горки дополняет их, впервые устанавливая комплексные требования безопасности к одному из наиболее востребованных видов игрового и досугового оборудования", - говорится в сообщении ведомства.
Стенд Росстандарта - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Росстандарте рассказали о интересе стран БРИКС к российским ГОСТам
19 октября, 01:27
В Росстандарте добавили, что необходимость появления ГОСТа в данном направлении возникла в связи активным развитием инфраструктуры для детского и семейного отдыха, а также из-за расширения практики использования тюбинговых горок. Такие горки размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на открытых уличных площадках. При этом особенности их конструкции и эксплуатации неразделимо связаны с повышенным риском травмоопасности, что обуславливает необходимость выработки единых и четких требований безопасности, учитывающих реальные условия использования данного вида оборудования.
"Утвержденный ГОСТ комплексно регламентирует требования к конструкции тюбинговых горок и их установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. В стандарте определены требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, а также к используемым материалам и покрытию", - пояснили в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что в стандарте изложены основные требования к конструкции тюбингов и маркировке. Особое внимание уделено минимизации рисков, связанных с падением, столкновениями, потерей управления и иными потенциально опасными ситуациями при пользовании.
"Единые требования к тюбинговым горкам позволяют выстроить целостный подход к обеспечению безопасности оборудования для детского развлекательного досуга. Новый стандарт учитывает особенности эксплуатации такой инфраструктуры, а предусмотренные методы испытаний позволят объективно оценить ее соответствие установленным критериям", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов
10 декабря, 18:31
 
ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
