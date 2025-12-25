https://ria.ru/20251225/bespilotniki-2064727144.html
Над российскими регионами уничтожили 48 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за пять часов сбили 48 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, большую часть из них - над Брянской областью,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:51:00+03:00
2025-12-25T20:51:00+03:00
2025-12-25T20:55:00+03:00
