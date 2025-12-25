Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 48 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 25.12.2025 (обновлено: 20:55 25.12.2025)
Над российскими регионами уничтожили 48 украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили 48 украинских дронов
специальная военная операция на украине
безопасность
безопасность, россия, брянская область, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за пять часов сбили 48 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, большую часть из них - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двадцать пятого декабря текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА - над территорией Брянской области, девять БПЛА – над территорией Белгородской области, два – над территорией Калужской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
