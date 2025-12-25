ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией, сообщили в Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны

"С 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Так, российские военные поразили 62 БПЛА в Брянской области , 12 — в Тульской, 11 — в Калужской, девять — в Московской области.

Отмечается, что еще восемь дронов сбили в Адыгее, семь — в Краснодарском крае , по шесть — в Крыму и Ростовской области, по пять — в Белгородской и Воронежской областях, а также над Азовским морем.

Четыре беспилотника уничтожили в Курской области и один в Волгоградской, добавили в ведомстве.

По данным оперштаба Краснодарского края, в порту Темрюка после удара БПЛА загорелись два нефтяных резервуара, никто не пострадал.