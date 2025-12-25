Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 25.12.2025 (обновлено: 08:57 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/bespilotniki-2064500225.html
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник - РИА Новости, 25.12.2025
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T07:21:00+03:00
2025-12-25T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
брянская область
краснодарский край
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251222/punkt-2063797954.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
брянская область
краснодарский край
московская область (подмосковье)
волгоградская область
республика крым
воронежская область
белгородская область
республика адыгея
калужская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, азовское море, брянская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), волгоградская область, республика крым, воронежская область, белгородская область, республика адыгея, калужская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Брянская область, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Волгоградская область, Республика Крым, Воронежская область, Белгородская область, Республика Адыгея, Калужская область, Тульская область
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 141 украинский БПЛА над регионами РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении
22 декабря, 12:04
Так, российские военные поразили 62 БПЛА в Брянской области, 12 — в Тульской, 11 — в Калужской, девять — в Московской области.
Отмечается, что еще восемь дронов сбили в Адыгее, семь — в Краснодарском крае, по шесть — в Крыму и Ростовской области, по пять — в Белгородской и Воронежской областях, а также над Азовским морем.
Четыре беспилотника уничтожили в Курской области и один в Волгоградской, добавили в ведомстве.
По данным оперштаба Краснодарского края, в порту Темрюка после удара БПЛА загорелись два нефтяных резервуара, никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАзовское мореБрянская областьКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)Волгоградская областьРеспублика КрымВоронежская областьБелгородская областьРеспублика АдыгеяКалужская областьТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала