ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник - РИА Новости, 25.12.2025
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.12.2025
ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 141 украинский БПЛА над регионами РФ