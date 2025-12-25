https://ria.ru/20251225/bespilotniki-2064498711.html
ПВО ночью уничтожила 12 беспилотников в Тульской области
ПВО ночью уничтожила 12 беспилотников в Тульской области
Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА с 21.00 мск среды до 6.00 мск четверга в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 25.12.2025
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
ПВО ночью уничтожила 12 беспилотников в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили 12 БПЛА в Тульской области