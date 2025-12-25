ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, Атака БПЛА отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что беспилотники сбиты и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях будет уточняться.