https://ria.ru/20251225/bespilotniki-2064497027.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 25.12.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Атака БПЛА отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T06:18:00+03:00
2025-12-25T06:18:00+03:00
2025-12-25T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20251225/ataka-2064490759.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Атака БПЛА отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил
губернатор Юрий Слюсарь.
"Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что беспилотники сбиты и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях будет уточняться.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.