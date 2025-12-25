https://ria.ru/20251225/bespilotniki-2064489123.html
ПВО уничтожила три БПЛА, атаковавшие Москву
ПВО уничтожила три БПЛА, атаковавшие Москву - РИА Новости, 25.12.2025
ПВО уничтожила три БПЛА, атаковавшие Москву
Системой ПВО Минобороны уничтожены еще три БПЛА, атаковавшие Москву. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T03:10:00+03:00
2025-12-25T03:10:00+03:00
2025-12-25T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251224/elets-2064394661.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО уничтожила три БПЛА, атаковавшие Москву
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, атаковавшие Москву