ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны РФ уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T00:37:00+03:00
2025-12-25T00:37:00+03:00
2025-12-25T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
