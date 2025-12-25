https://ria.ru/20251225/berlin-2064491573.html
Антироссийский курс Берлина привел к русофобии, заявил посол
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Курс властей Германии привел к русофобии, разрушению экономического и дипломатического взаимодействия с Москвой и разработке планов нанесения "стратегического поражения" РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Берлин взял курс на разрушение уникальных форматов двустороннего взаимодействия, наработанных предыдущими десятилетиями. Так называемая "смена эпох" привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию русофобии, вводу против России
десятков тысяч нелегитимных санкций, разработке планов нанесения нашей стране "стратегического поражения", - сказал Нечаев
.
По словам посла, дипломатические отношения между Россией и Германией
не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Дипломат напомнил, что Берлин
инициировал несколько раундов высылок российских дипломатов, отозвал разрешение на функционирование четырех из пяти генеральных консульств России, что, по словам посла, "прямо ущемляет интересы проживающих в ФРГ соотечественников, нуждающихся в консульском обслуживании".
"Поводом для редких встреч, как правило, становятся демарши в наш адрес. Это ненормальная ситуация. Мы, со своей стороны, от диалога с Берлином не отказывались, "мостов" не сжигали, сотрудничество не сворачивали. В то же время явно выраженной заинтересованности германских властей в изменении нынешнего статус-кво пока не ощущаем", - отметил Нечаев.
Глава дипмиссии добавил, что отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией.
"Подталкивают партнеров по ЕС
, пока безуспешно, к незаконному изъятию и использованию для нужд Киева
российских суверенных активов. Это совершенно беспрецедентные планы и действия, чреватые самыми негативными последствиями", - сказал он.
Президент России Владимир Путин
ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО
, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".