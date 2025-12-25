https://ria.ru/20251225/belgorod-2064561408.html
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
Обстановка в приграничных районах Белгородской области пока остается крайне тяжелой, сообщил РИА Новости глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.12.2025
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
2025
