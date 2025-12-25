Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
12:33 25.12.2025 (обновлено: 12:37 25.12.2025)
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2025
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
Обстановка в приграничных районах Белгородской области пока остается крайне тяжелой, сообщил РИА Новости глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.12.2025
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
Новости
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области

РИА Новости: Гладков назвал обстановку в белгородском приграничье крайне тяжелой

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Белгородской области пока остается крайне тяжелой, сообщил РИА Новости глава региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой", - сказал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Гладков предупредил белгородцев о провокациях со стороны ВСУ
24 декабря, 22:00
 
Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
