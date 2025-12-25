Рейтинг@Mail.ru
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
12:31 25.12.2025 (обновлено: 19:12 25.12.2025)
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma — ошибкой. РИА Новости, 25.12.2025
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЭкс-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Экс-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Экс-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma — ошибкой.
"Думаю, что это была ошибка. Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина. <…> Уровень коррупции до сих пор поражает", — заявил Хантер Байден в интервью шоу The Shawn Ryan Show.
Газета New York Post отмечает, что гонорар Хантера Байдена в Burisma составлял один миллион долларов в год, несмотря на отсутствие опыта работы в отрасли.
Теперь же Хантер Байден заявляет, что погряз в долгах на общую сумму около 15 миллионов долларов и не знает, как расплатиться.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
