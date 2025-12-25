МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma — ошибкой.

Газета New York Post отмечает, что гонорар Хантера Байдена в Burisma составлял один миллион долларов в год, несмотря на отсутствие опыта работы в отрасли.

Теперь же Хантер Байден заявляет, что погряз в долгах на общую сумму около 15 миллионов долларов и не знает, как расплатиться.