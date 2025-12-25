https://ria.ru/20251225/bajden-2064560811.html
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом - РИА Новости, 25.12.2025
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma — ошибкой.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma — ошибкой.
"Думаю, что это была ошибка. Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина
. <…> Уровень коррупции до сих пор поражает", — заявил Хантер Байден
в интервью шоу The Shawn Ryan Show
.
Газета New York Post отмечает, что гонорар Хантера Байдена в Burisma составлял один миллион долларов в год, несмотря на отсутствие опыта работы в отрасли.
Теперь же Хантер Байден заявляет, что погряз в долгах на общую сумму около 15 миллионов долларов и не знает, как расплатиться.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США
своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп
утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.