https://ria.ru/20251225/avto-2064701971.html
В России субъектам могут дать право разрешать тонировку передних стекол
В России субъектам могут дать право разрешать тонировку передних стекол - РИА Новости, 25.12.2025
В России субъектам могут дать право разрешать тонировку передних стекол
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутаты ГД Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили дать право субъектам РФ разрешать тонировку... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:30:00+03:00
2025-12-25T18:30:00+03:00
2025-12-25T18:30:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866714_0:290:3047:2004_1920x0_80_0_0_f86cd7799a09cceac4aa94a4293c586f.jpg
https://ria.ru/20250924/tonirovka-2043918346.html
https://ria.ru/20251222/nauka-2063348512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866714_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f2e0d09d4a4b12da47f07fbdb765b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России субъектам могут дать право разрешать тонировку передних стекол
РИА Новости: в ГД хотят дать регионам право разрешать тонировку передних стекол
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутаты ГД Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили дать право субъектам РФ разрешать тонировку передних стекол автомобилей.
Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим оценить целесообразность реализации предложения о предоставлении права субъектам Российской Федерации разрешать устанавливать тонировку на передние стекла транспортных на своих территориях", - сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что в России
фактически запрещена тонировка передних стекол транспортного средства, хотя тонирование стекол на транспортное средство является международной практикой, поскольку тонировка позволяет сделать автомобиль не только более комфортным, но и более безопасным.
Депутаты считают, что тонировка поможет уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью и бликами от солнца днём, что может повышать безопасность дорожного движения.