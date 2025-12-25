В России субъектам могут дать право разрешать тонировку передних стекол

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутаты ГД Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили дать право субъектам РФ разрешать тонировку передних стекол автомобилей.

Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим оценить целесообразность реализации предложения о предоставлении права субъектам Российской Федерации разрешать устанавливать тонировку на передние стекла транспортных на своих территориях", - сказано в документе.

Парламентарии отмечают, что в России фактически запрещена тонировка передних стекол транспортного средства, хотя тонирование стекол на транспортное средство является международной практикой, поскольку тонировка позволяет сделать автомобиль не только более комфортным, но и более безопасным.