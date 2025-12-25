https://ria.ru/20251225/avto-2064696060.html
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят - РИА Новости, 25.12.2025
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят
Минпромторг РФ согласовал проект постановления, по которому вырастет экологический сбор для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин и покрышек,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:15:00+03:00
2025-12-25T18:15:00+03:00
2025-12-25T18:15:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979387753_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4a70594859da41744c97cefca286f51a.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063302625.html
https://ria.ru/20251211/nauka-2061175804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979387753_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6f49d969d209e4ff76e9f7cc0af60d7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят
Минпромторг повысит экосбор для канцерогенно опасных шин
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ согласовал проект постановления, по которому вырастет экологический сбор для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин и покрышек, сообщили в министерстве.
"Минпромторг России
согласовал проект постановления правительства Российской Федерации о пересмотре расчета базовой ставки экологического сбора, который распространяется на шины и покрышки для легковых автомобилей, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, квадроциклов, а также автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
"Ставка экосбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию канцерогенно опасных шин", - добавили в Минпромторге.
Отмечается, что соответствие продукции критериям, установленным в пункте 4.2 ГОСТ Р 51893-2024 "Шины пневматические. Общие технические требования безопасности", можно подтвердить в порядке добровольной сертификации. В Минпромторге ожидают, что повышение экологического сбора не затронет ответственных российских производителей.
"По мнению ведомства, введение повышенного экологического сбора в отношении канцерогенно-опасных шин сократит объем такой продукции на рынке - такая мера станет актуальной в рамках работы государства по увеличению продолжительности жизни населения РФ", - уточнили там.
По словам замглавы Минпромторга Михаила Юрина, отечественные мощности способны полностью удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины, а также обладают высоким экспортным потенциалом.