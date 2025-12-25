Рейтинг@Mail.ru
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят - РИА Новости, 25.12.2025
18:15 25.12.2025
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят
Минпромторг РФ согласовал проект постановления, по которому вырастет экологический сбор для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин и покрышек,... РИА Новости, 25.12.2025
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
россия
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят

Минпромторг повысит экосбор для канцерогенно опасных шин

Изношенные шины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Изношенные шины. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ согласовал проект постановления, по которому вырастет экологический сбор для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин и покрышек, сообщили в министерстве.
"Минпромторг России согласовал проект постановления правительства Российской Федерации о пересмотре расчета базовой ставки экологического сбора, который распространяется на шины и покрышки для легковых автомобилей, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, квадроциклов, а также автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
"Ставка экосбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию канцерогенно опасных шин", - добавили в Минпромторге.
Отмечается, что соответствие продукции критериям, установленным в пункте 4.2 ГОСТ Р 51893-2024 "Шины пневматические. Общие технические требования безопасности", можно подтвердить в порядке добровольной сертификации. В Минпромторге ожидают, что повышение экологического сбора не затронет ответственных российских производителей.
"По мнению ведомства, введение повышенного экологического сбора в отношении канцерогенно-опасных шин сократит объем такой продукции на рынке - такая мера станет актуальной в рамках работы государства по увеличению продолжительности жизни населения РФ", - уточнили там.
По словам замглавы Минпромторга Михаила Юрина, отечественные мощности способны полностью удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины, а также обладают высоким экспортным потенциалом.
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
