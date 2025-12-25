Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ согласовал проект постановления, по которому вырастет экологический сбор для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин и покрышек, сообщили в министерстве.

Минпромторг России согласовал проект постановления правительства Российской Федерации о пересмотре расчета базовой ставки экологического сбора, который распространяется на шины и покрышки для легковых автомобилей, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, квадроциклов, а также автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

"Ставка экосбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию канцерогенно опасных шин", - добавили в Минпромторге.

Отмечается, что соответствие продукции критериям, установленным в пункте 4.2 ГОСТ Р 51893-2024 "Шины пневматические. Общие технические требования безопасности", можно подтвердить в порядке добровольной сертификации. В Минпромторге ожидают, что повышение экологического сбора не затронет ответственных российских производителей.

"По мнению ведомства, введение повышенного экологического сбора в отношении канцерогенно-опасных шин сократит объем такой продукции на рынке - такая мера станет актуальной в рамках работы государства по увеличению продолжительности жизни населения РФ", - уточнили там.