В Серове школы и детсады переводят на дистант из-за аварии на котельной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Две школы и восемь детских садов перевели на дистанционное обучение с пятницы из-за отключения одного из котлов в котельной в Серове Свердловской области, Две школы и восемь детских садов перевели на дистанционное обучение с пятницы из-за отключения одного из котлов в котельной в Серове Свердловской области, сообщил глава муниципалитета Василий Сизиков.

"Принято решение, что завтра, 26 декабря, на дистанционную форму обучения будут переведены: ДОУ 16 "Тополек", ДОУ 6 "Серебряное копытце", ДОУ 18 "Яблонька", ДОУ 94 "Петушок", ДОУ 23 "Рябинка", ДОУ 8 "Колобок", ДОУ 11 "Золотой ключик", ДОУ 24 "Умка", СОШ №14, СОШ №20 (начальная школа)", – написал Сизиков в своем Telegram-канале.

Ранее глава муниципалитета сообщал, что на котельной №1 в Серове произошло отключение котла, а в работе находятся два котла из трех. Возможно снижение температуры у потребителей от вышеуказанной котельной, отмечал он, также было принято решение об эвакуации терапевтического отделения Серовской горбольницы.

Сотрудники предприятия делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность котельной, заверял Сизиков. Из-за снижения температуры теплоносителя в ряде домов в Серове прокуратура организовала проверку, по данным надзорного органа, отключение котла произошло поздним вечером в среду.

"В результате отключения одного котла произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тысяч жителей, 102 нежилых помещениях, в том числе два образовательных учреждениях, пять дошкольных учреждениях, а также в одном из подразделений городской больницы", – говорится в сообщении прокуратуры.