Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ежедневная аудитория национальной платформы Max достигла 46,4 миллиона пользователей, что составляет 37,7% населения России, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России", - говорится в сообщении.

Ранее в декабре пресс-служба национальной платформы сообщала, что число пользователей Max достигло 75 миллионов, а среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек.