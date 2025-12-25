Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения

https://ria.ru/20251225/auditorija-2064674884.html
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ежедневная аудитория национальной платформы Max достигла 46,4 миллиона пользователей, что составляет 37,7% населения России, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре пресс-служба национальной платформы сообщала, что число пользователей Max достигло 75 миллионов, а среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".