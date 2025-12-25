Рейтинг@Mail.ru
17:12 25.12.2025 (обновлено: 17:57 25.12.2025)
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения

Mediascope: ежедневная аудитория MAX достигла 46,4 миллиона человек

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ежедневная аудитория национальной платформы Max достигла 46,4 миллиона пользователей, что составляет 37,7% населения России, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре пресс-служба национальной платформы сообщала, что число пользователей Max достигло 75 миллионов, а среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россияне смогут восстановить замороженный аккаунт на "Госуслугах" через MAX
18 декабря, 10:48
 
ТехнологииGoogleМессенджер MaxОбщество
 
 
