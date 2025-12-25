https://ria.ru/20251225/ataka-2064737504.html
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана"
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана" - РИА Новости, 25.12.2025
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" получил минно-взрывную травму и осколочные ранения при отражении атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:41:00+03:00
2025-12-25T22:41:00+03:00
2025-12-25T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
шебекинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
белгородская область
украина
шебекинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, шебекинский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Шебекинский район
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана"
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ВСУ пострадал боец "Орлана"