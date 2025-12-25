Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана" - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 25.12.2025
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана"
В Белгородской области при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" получил минно-взрывную травму и осколочные ранения при отражении атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской... РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
шебекинский район
белгородская область
украина
шебекинский район
БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил минно-взрывную травму и осколочные ранения при отражении атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Шебекинский округ атакован беспилотником ВСУ. Пострадал боец подразделения "Орлан". При отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и проникающее ранение грудной клетки. Сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавший для продолжения лечения будет переведён в областную клиническую больницу.
