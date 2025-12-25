https://ria.ru/20251225/ataka-2064539729.html
Часть Херсонской области осталась без света после украинской атаки
В шести округах Херсонской области пропал свет после удара ВСУ по подстанции "Виноградово", сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:19:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
скадовск
владимир сальдо
В шести округах Херсонской области пропал свет после атаки ВСУ на подстанцию