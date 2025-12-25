Рейтинг@Mail.ru
Часть Херсонской области осталась без света после украинской атаки - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 25.12.2025 (обновлено: 19:18 25.12.2025)
Часть Херсонской области осталась без света после украинской атаки
Часть Херсонской области осталась без света после украинской атаки - РИА Новости, 25.12.2025
Часть Херсонской области осталась без света после украинской атаки
В шести округах Херсонской области пропал свет после удара ВСУ по подстанции "Виноградово", сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2025
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
скадовск
владимир сальдо
происшествия
херсонская область
скадовск
херсонская область , вооруженные силы украины, скадовск, владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Скадовск, Владимир Сальдо, Происшествия
Часть Херсонской области осталась без света после украинской атаки

В шести округах Херсонской области пропал свет после атаки ВСУ на подстанцию

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУдар ВСУ по подстанции "Виноградово" в Херсонской области
Удар ВСУ по подстанции Виноградово в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Удар ВСУ по подстанции "Виноградово" в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В шести округах Херсонской области пропал свет после удара ВСУ по подстанции "Виноградово", сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Без электроснабжения более 60 тысяч человек в Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ВСУ пытаются минировать въезды в прифронтовые города Херсонской области
20 декабря, 02:59
Социально значимые объекты перевели на резервные источники питания, системы жизнеобеспечения продолжают функционировать, уточнил Сальдо.
Специалисты "Херсонэнерго" начали восстановительные работы.
Украинские боевики регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру региона. Так, во вторник жители этих же округов остались без электричества из-за очередного обстрела противника.
В ответ на действия ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСкадовскВладимир СальдоПроисшествия
 
 
