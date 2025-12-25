https://ria.ru/20251225/ataka-2064490759.html
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены несколько зданий
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены несколько зданий
Несколько зданий и техника сельхозпредприятия повреждены в результате атаки БПЛА в Щербиновском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2025
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены несколько зданий
