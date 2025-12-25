Рейтинг@Mail.ru
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/armeniya-2064539194.html
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал - РИА Новости, 25.12.2025
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал
Правительство Армении в четверг упразднило телерадиокомпанию, транслирующую церковный телеканал "Шогакат". РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:19:00+03:00
2025-12-25T11:19:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585112811_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b727f85250cd1e0fa08dc2bcbab416ca.jpg
https://ria.ru/20251225/armeniya-2064524613.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585112811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9be781a5f7e892f42cdd99bc131b60c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал

В Армении упразднили телекомпанию, транслирующую церковный канал "Шогакат"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДом правительства Армении
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Дом правительства Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Правительство Армении в четверг упразднило телерадиокомпанию, транслирующую церковный телеканал "Шогакат".
"Упразднить ЗАО "Общественная духовно-культурная телерадиокомпания", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.
Председателю комитета по управлению госимуществом поручено в 15-дневный срок создать ликвидационную комиссию. Совет общественного вещателя должен передать комиссии соответствующую документацию и имущество ЗАО, включая денежные средства, ценные бумаги и имущественные права.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
Армянская церковь на горе Ванкасар - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Правительство Армении лишило церковь права на землю
Вчера, 10:35
 
В миреАрменияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала