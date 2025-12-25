https://ria.ru/20251225/armeniya-2064539194.html
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал - РИА Новости, 25.12.2025
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал
Правительство Армении в четверг упразднило телерадиокомпанию, транслирующую церковный телеканал "Шогакат". РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:19:00+03:00
2025-12-25T11:19:00+03:00
2025-12-25T11:19:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585112811_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b727f85250cd1e0fa08dc2bcbab416ca.jpg
https://ria.ru/20251225/armeniya-2064524613.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585112811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9be781a5f7e892f42cdd99bc131b60c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал
В Армении упразднили телекомпанию, транслирующую церковный канал "Шогакат"
ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Правительство Армении в четверг упразднило телерадиокомпанию, транслирующую церковный телеканал "Шогакат".
"Упразднить ЗАО "Общественная духовно-культурная телерадиокомпания", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.
Председателю комитета по управлению госимуществом поручено в 15-дневный срок создать ликвидационную комиссию. Совет общественного вещателя должен передать комиссии соответствующую документацию и имущество ЗАО, включая денежные средства, ценные бумаги и имущественные права.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II
из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви
. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.