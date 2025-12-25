В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал

ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Правительство Армении в четверг упразднило телерадиокомпанию, транслирующую церковный телеканал "Шогакат".

"Упразднить ЗАО "Общественная духовно-культурная телерадиокомпания", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.

Председателю комитета по управлению госимуществом поручено в 15-дневный срок создать ликвидационную комиссию. Совет общественного вещателя должен передать комиссии соответствующую документацию и имущество ЗАО, включая денежные средства, ценные бумаги и имущественные права.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.

Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви . В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна , вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.