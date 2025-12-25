Правительство Армении лишило церковь права на землю

ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков; законопроект будет направлен на утверждение в парламент.

Согласно законопроекту, который представил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян, предлагается признать утратившей силу статью, которая предусматривает безвозмездную передачу земельных участков, находящиеся в собственности государства и общин, в собственность церкви для строительства храмов и других сооружений, а также для их обслуживания. При этом в земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин.