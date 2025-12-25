Рейтинг@Mail.ru
Правительство Армении лишило церковь права на землю - РИА Новости, 25.12.2025
10:35 25.12.2025 (обновлено: 10:38 25.12.2025)
Правительство Армении лишило церковь права на землю
в мире
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
Новости
в мире, армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Правительство Армении лишило церковь права на землю

© РИА Новости / Алексей Куденко
Армянская церковь на горе Ванкасар
Армянская церковь на горе Ванкасар. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков; законопроект будет направлен на утверждение в парламент.
Согласно законопроекту, который представил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян, предлагается признать утратившей силу статью, которая предусматривает безвозмездную передачу земельных участков, находящиеся в собственности государства и общин, в собственность церкви для строительства храмов и других сооружений, а также для их обслуживания. При этом в земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин.
В Армянской апостольской церкви опровергли утверждения об отсутствии устава
11 декабря, 17:29
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей
12 декабря, 15:50
 
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
 
 
