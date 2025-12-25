Рейтинг@Mail.ru
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/armenija-2064734185.html
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа - РИА Новости, 25.12.2025
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа
Министерство высокотехнологической промышленности Армении разработало законопроект, предусматривающий запрет пропаганды войны через аудиовизуальные медиа и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:02:00+03:00
2025-12-25T22:02:00+03:00
в мире
армения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_7b51a673ff20ce328354d8d33eb8fc38.jpg
https://ria.ru/20250701/armeniya-2026553497.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e97e28534fdd552f35517c2d72022529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия
В мире, Армения, Россия
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа

В Армении хотят запретить пропаганду войны через аудиовизуальные медиа

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в медиабанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Министерство высокотехнологической промышленности Армении разработало законопроект, предусматривающий запрет пропаганды войны через аудиовизуальные медиа и "внешнее вмешательство во внутриполитическую жизнь" республики, сообщил глава ведомства Мхитар Айрапетян.
"Законом будет запрещено распространение контента, преследующего цели насильственного свержения конституционного строя, пропаганды войны, насилия и жестокости... Будет запрещено распространение контента зарубежных аудиовизуальных программах с вмешательством во внутриполитическую жизнь Армении", - написал Айрапетян в соцсети Facebook*.
Он отметил, что проектом уточнены правовые основания, критерии и механизмы приостановления и прекращения лицензии сетевых операторов, пересмотрены требования к деятельности распространителей аудиовизуальных программ.
"Изменения направлены на ограничение информации, негативно влияющей на граждан. Они позволят предотвратить распространение дезинформации, пропаганду насилия, разжигание ненависти и другого вредоносного контента. Будут установлены правовые механизмы информационной защиты, которые помогут сдержать внешнее влияние на информационное поле Армении", - отметил Айрапетян.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Парламент Армении - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В парламенте Армении заговорили о запрете российских телеканалов
1 июля, 16:02
 
В миреАрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала