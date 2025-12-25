В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа

ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Министерство высокотехнологической промышленности Армении разработало законопроект, предусматривающий запрет пропаганды войны через аудиовизуальные медиа и "внешнее вмешательство во внутриполитическую жизнь" республики, сообщил глава ведомства Мхитар Айрапетян.

Он отметил, что проектом уточнены правовые основания, критерии и механизмы приостановления и прекращения лицензии сетевых операторов, пересмотрены требования к деятельности распространителей аудиовизуальных программ.