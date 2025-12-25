https://ria.ru/20251225/armenija-2064734185.html
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа
Министерство высокотехнологической промышленности Армении разработало законопроект, предусматривающий запрет пропаганды войны через аудиовизуальные медиа и... РИА Новости, 25.12.2025
армения
россия
В Армении разработали законопроект о запрете пропаганды войны через медиа
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Министерство высокотехнологической промышленности Армении разработало законопроект, предусматривающий запрет пропаганды войны через аудиовизуальные медиа и "внешнее вмешательство во внутриполитическую жизнь" республики, сообщил глава ведомства Мхитар Айрапетян.
"Законом будет запрещено распространение контента, преследующего цели насильственного свержения конституционного строя, пропаганды войны, насилия и жестокости... Будет запрещено распространение контента зарубежных аудиовизуальных программах с вмешательством во внутриполитическую жизнь Армении", - написал Айрапетян в соцсети Facebook
*.
Он отметил, что проектом уточнены правовые основания, критерии и механизмы приостановления и прекращения лицензии сетевых операторов, пересмотрены требования к деятельности распространителей аудиовизуальных программ.
"Изменения направлены на ограничение информации, негативно влияющей на граждан. Они позволят предотвратить распространение дезинформации, пропаганду насилия, разжигание ненависти и другого вредоносного контента. Будут установлены правовые механизмы информационной защиты, которые помогут сдержать внешнее влияние на информационное поле Армении", - отметил Айрапетян.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская