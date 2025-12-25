В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) в России защищена государством лучше, чем в Армении, заявил РИА Новости представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ Левон Муканян.
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение ААЦ права безвозмездного получения в собственность земельных участков, передавало ранее РИА Новости. Законопроект будет направлен на утверждение в парламент.
"В свете известных деструктивных действий со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его приближенных в отношении ААЦ можно констатировать факт, что в России, как и все религиозные конфессии, Армянская апостольская церковь на законодательном и исполнительном уровнях власти защищена гораздо лучше, чем в самой Армении", - сообщил Левон Муканян.
Он отметил, что в России при поддержке главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископа Езраса (Нерсисяна) Церкви в октябре 2025 года было возвращено историческое здание армянской семинарии в Ростове-на-Дону.