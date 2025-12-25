В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) в России защищена государством лучше, чем в Армении, заявил РИА Новости представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ Левон Муканян.