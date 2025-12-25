Рейтинг@Mail.ru
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 25.12.2025 (обновлено: 13:18 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/alros-2064548326.html
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы - РИА Новости, 25.12.2025
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
В преддверии Нового года "Алроса" добыла в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки, рассказали в компании. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:43:00+03:00
2025-12-25T13:18:00+03:00
архангельская область
архангельск
алроса
севералмаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064547500_0:456:2319:1760_1920x0_80_0_0_ac32fb1069cba30cf874cd6391c1641a.jpg
https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064547500_0:0:2319:1740_1920x0_80_0_0_230ef93c29e0123eaefc8dc954ef997b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, архангельск, алроса, севералмаз
Архангельская область, Архангельск, Алроса, Севералмаз
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы

"Алроса" добыла два новогодних алмаза на месторождении в Архангельске

© Фото : АК "АЛРОСА""Алроса" добыла "новогодние" алмазы на месторождении под Архангельском
Алроса добыла новогодние алмазы на месторождении под Архангельском - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : АК "АЛРОСА"
"Алроса" добыла "новогодние" алмазы на месторождении под Архангельском
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года "Алроса" добыла в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки, рассказали в компании.
"Прямо под Новый год алмазодобытчики обогатительной фабрики "Севералмаза" (входит в состав "Алросы") извлекли сразу два алмаза необычной формы — настоящие драгоценные елочные игрушки", — говорится в публикации.
Один из алмазов по форме напоминает елочный шар, он весит больше 17 каратов. Во втором 2,7 карата, в "Алросе" считают, что он похож на "милого щенка".
По словам главного геолога "Севералмаза" Ильи Зезина, архангельское месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых находится более 250 миллионов тонн алмазоносной руды. Оно выделяется среди других месторождений тем, что найденные там алмазы имеют интересные морфологические особенности и отличаются более округлыми формами и большим количеством граней. Кроме того, на "Севералмазе" не раз находили камни редких форм и цветов, добавил Зезин.
Так, в прошлом году на месторождении имени М. В. Ломоносова извлекли алмаз в форме елочки. Другой камень весом 38 каратов назвали "Морошка", поскольку он оказался похож на эту северную ягоду. А в 2022-м на месторождении нашли ювелирный алмаз в 39,98 карата, похожий на бабочку.
Алроса добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Алроса" добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
8 мая, 11:12
 
Архангельская областьАрхангельскАлросаСевералмаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала