"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы - РИА Новости, 25.12.2025
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
В преддверии Нового года "Алроса" добыла в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки, рассказали в компании.
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
В преддверии Нового года "Алроса" добыла в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки, рассказали
в компании.
"Прямо под Новый год алмазодобытчики обогатительной фабрики "Севералмаза
" (входит в состав "Алросы
") извлекли сразу два алмаза необычной формы — настоящие драгоценные елочные игрушки", — говорится в публикации.
Один из алмазов по форме напоминает елочный шар, он весит больше 17 каратов. Во втором 2,7 карата, в "Алросе" считают, что он похож на "милого щенка".
По словам главного геолога "Севералмаза" Ильи Зезина, архангельское месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых находится более 250 миллионов тонн алмазоносной руды. Оно выделяется среди других месторождений тем, что найденные там алмазы имеют интересные морфологические особенности и отличаются более округлыми формами и большим количеством граней. Кроме того, на "Севералмазе" не раз находили камни редких форм и цветов, добавил Зезин.
Так, в прошлом году на месторождении имени М. В. Ломоносова извлекли алмаз в форме елочки. Другой камень весом 38 каратов назвали "Морошка", поскольку он оказался похож на эту северную ягоду. А в 2022-м на месторождении нашли ювелирный алмаз в 39,98 карата, похожий на бабочку.