"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года "Алроса" добыла в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки, В преддверии Нового года "Алроса" добыла в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки, рассказали в компании.

"Прямо под Новый год алмазодобытчики обогатительной фабрики " Севералмаза " (входит в состав " Алросы ") извлекли сразу два алмаза необычной формы — настоящие драгоценные елочные игрушки", — говорится в публикации.

Один из алмазов по форме напоминает елочный шар, он весит больше 17 каратов. Во втором 2,7 карата, в "Алросе" считают, что он похож на "милого щенка".

По словам главного геолога "Севералмаза" Ильи Зезина, архангельское месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых находится более 250 миллионов тонн алмазоносной руды. Оно выделяется среди других месторождений тем, что найденные там алмазы имеют интересные морфологические особенности и отличаются более округлыми формами и большим количеством граней. Кроме того, на "Севералмазе" не раз находили камни редких форм и цветов, добавил Зезин.