Алиханов рассказал о контроле за контрафактом на маркетплейсах - РИА Новости, 25.12.2025
17:18 25.12.2025
Алиханов рассказал о контроле за контрафактом на маркетплейсах
Маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта на своих площадках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 25.12.2025
экономика
россия
антон алиханов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Новости
экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о контроле за контрафактом на маркетплейсах

Алиханов: маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта на своих площадках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Маркетплейсы уже занимаются этим. Но, конечно, обязательные требования, которые должны вступить в следующем году, мы, собственно говоря, ждем вступления положения закона о платформенной экономике", - ответил он на вопрос о планах по ужесточению контроля за контрафактом на маркетплейсах.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
В рамках закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики предусматривается запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. А скидки за счет продавца могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить.
В ноябре текущего года Минпромторг РФ предложил расширить влияние продавцов маркетплейсов на ценовую политику на онлайн-площадках, чтобы согласование было не только о предоставлении скидки за счет продавца, но и в ситуации предоставления скидок на товары за счет платформ.
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
