Алиханов рассказал о контроле за контрафактом на маркетплейсах

"Маркетплейсы уже занимаются этим. Но, конечно, обязательные требования, которые должны вступить в следующем году, мы, собственно говоря, ждем вступления положения закона о платформенной экономике", - ответил он на вопрос о планах по ужесточению контроля за контрафактом на маркетплейсах.

В рамках закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики предусматривается запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. А скидки за счет продавца могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить.