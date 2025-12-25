https://ria.ru/20251225/alihanov-2064677218.html
Алиханов рассказал о контроле за контрафактом на маркетплейсах
Маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта на своих площадках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта на своих площадках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Маркетплейсы уже занимаются этим. Но, конечно, обязательные требования, которые должны вступить в следующем году, мы, собственно говоря, ждем вступления положения закона о платформенной экономике", - ответил он на вопрос о планах по ужесточению контроля за контрафактом на маркетплейсах.
В конце июля президент РФ Владимир Путин
подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
В рамках закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики предусматривается запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. А скидки за счет продавца могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить.
В ноябре текущего года Минпромторг
РФ предложил расширить влияние продавцов маркетплейсов на ценовую политику на онлайн-площадках, чтобы согласование было не только о предоставлении скидки за счет продавца, но и в ситуации предоставления скидок на товары за счет платформ.