Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой
Культура
 
22:32 25.12.2025
Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой
Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой
Театр имени Пушкина в четверг посвятил показ юбилейного спектакля "И будет театр!.." в честь 75-летия театра памяти народной артистки России Веры Алентовой,... РИА Новости, 25.12.2025
Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой

РИА Новости: Театр имени Пушкина посвятил юбилейный спектакль памяти Алентовой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Женщина у афиши спектакля "Мадам Рубинштейн" в Театре имени Пушкина
Женщина у афиши спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Женщина у афиши спектакля "Мадам Рубинштейн" в Театре имени Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Театр имени Пушкина в четверг посвятил показ юбилейного спектакля "И будет театр!.." в честь 75-летия театра памяти народной артистки России Веры Алентовой, передает корреспондент РИА Новости.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким: ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Спектакль "И будет театр!.." посвящён 75-летию театра, в нем приняла участие вся театральная труппа. Алентова в этот вечер также должна была выйти на сцену.
Во втором акте спектакля на экранах появились портреты Алентовой, а на сцену вышел художественный руководитель театра Евгений Писарев.
"В этот момент на сцене должна была появиться Вера Валентиновна Алентова. Ещё вчера мы с ней репетировали её фрагмент, а сегодня утром её не стало. Конечно, это такое огромное горе, которое до конца осознать невозможно", - сказал он.
Писарев подчеркнул, что Алентова 60 лет была предана театру имени Пушкина: она служила в нем, была его звездой и "в какой-то степени даже символом этого театра". По словам худрука, Алентова должна была рассказать в своем монологе об успехе спектакля "Я - женщина", поставленного в театре в 1980 годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, о том, "как он развернул театр в сторону современности", какие спектакли поставил, а также о последовавших творческих неудачах, и других "деликатных моментах, которые театр не смог принять".
"Я сейчас не хотел спойлерить, но в финале нашего вечера вся труппа пушкинцев сядет в эти кресла - вроде как семейная фотография. Я хочу сказать, что место Веры Валентиновны никто никогда не займет. И сегодняшний спектакль мы играем в память о ней - в честь её", - заключил Писарев, после чего спектакль продолжился.
Спектакль действительно завершился своего рода семейным портретом: артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, являвшемся частью декораций постановки. Место рядом с худруком Писаревым, которое должна была занять Алентова осталось пустым.
Церемония прощания с Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Культура
 
 
