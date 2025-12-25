Рейтинг@Mail.ru
Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой
18:36 25.12.2025 (обновлено: 18:54 25.12.2025)
Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой
Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой
Созданные народной артисткой России Верой Алентовой образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой, заявили в министерстве культуры РФ. РИА Новости, 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/alentova-2064652677.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064620037.html
https://ria.ru/20251225/proschanie-2064628495.html
Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой

Минкульт: созданные Алентовой образы отличались глубиной и поразительной силой

Вера Алентова
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вера Алентова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Созданные народной артисткой России Верой Алентовой образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой, заявили в министерстве культуры РФ.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
Вчера, 16:37
"Яркий талант и подлинное художественное мастерство Веры Валентиновны подарили зрителям блистательные роли на сцене Театра имени А.С. Пушкина и на экранах. Её образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
В Минкультуры РФ назвали Алентову легендой российской сцены, чье имя навсегда вписано в историю культуры страны. В ведомстве отметили, что её роли, такие как Катерина Тихомирова в фильме "Москва слезам не верит", госпожа Аргант из комедии "Ложные признания", Геля в спектакле "Варшавская мелодия", мадам Рубинштейн из одноименной постановки и многие другие оставили неизгладимый след в сердцах нескольких поколений.
"Уход Веры Валентиновны – невосполнимая утрата для всего культурного сообщества. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!" - заключили в Минкультуры.
41-й ММКФ. Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
Вчера, 16:25
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Народная артистка России Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
Вчера, 15:09
 
Культура
 
 
