Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой
25.12.2025
Минкульт выразил соболезнования родным и близким Алентовой
Созданные народной артисткой России Верой Алентовой образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой, заявили в министерстве культуры РФ.
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Созданные народной артисткой России Верой Алентовой образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой, заявили в министерстве культуры РФ.
Алентова
ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
"Яркий талант и подлинное художественное мастерство Веры Валентиновны подарили зрителям блистательные роли на сцене Театра имени А.С. Пушкина и на экранах. Её образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
В Минкультуры РФ
назвали Алентову легендой российской сцены, чье имя навсегда вписано в историю культуры страны. В ведомстве отметили, что её роли, такие как Катерина Тихомирова в фильме "Москва слезам не верит", госпожа Аргант из комедии "Ложные признания", Геля в спектакле "Варшавская мелодия", мадам Рубинштейн из одноименной постановки и многие другие оставили неизгладимый след в сердцах нескольких поколений.
"Уход Веры Валентиновны – невосполнимая утрата для всего культурного сообщества. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!" - заключили в Минкультуры.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области
. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе
.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.