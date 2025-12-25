Цискаридзе выразил соболезнования в связи с смертью Веры Алентовой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Веры Алентовой, отметив, что ее уход из жизни стал огромной потерей для всех ценителей кино.
"Умерла народная артистка России Вера Алентова. Огромная потеря для всех ценителей кино и поклонников ее замечательных, светлых, всегда особенных и дорогих зрителю ролей… Светлая память", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем поступила на работу в Московский театр имени Пушкина, где с того времени была ведущей актрисой. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
В кино Алентова дебютировала сразу после выпуска, она совмещала служение в Театре имени Пушкина и съемки в кино. Всего на ее счету более 30 ролей. Звездный час Веры Алентовой состоялся в 1980 году с выходом на экраны кинокартины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль Екатерины Тихомировой. Кинороман получил высшую награду американской академии киноискусств "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
Алентова была удостоена звания лауреата Государственной премии РСФСР за роль Светланы в фильме Юлия Райзмана "Время желаний" 1983 году.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "И все-таки я люблю...", "Дорога без конца" и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России. Она также награждена орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью Пушкина и нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру".
