Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
17:09 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Не стало Народной артистки России Веры Алентовой. Актриса ушла из жизни неожиданно, во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина. В подборке РИА Новости лучшие роли актрисы.
2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Не стало Народной артистки России Веры Алентовой.
Актриса ушла из жизни неожиданно, во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина. В подборке РИА Новости лучшие роли актрисы.
Не стало Народной артистки России Веры Алентовой.
Актриса ушла из жизни неожиданно, во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина. В подборке РИА Новости лучшие роли актрисы.
 
