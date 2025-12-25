https://ria.ru/20251225/alentova-2064673665.html
Памяти актрисы Веры Алентовой
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Не стало Народной артистки России Веры Алентовой. Актриса ушла из жизни неожиданно, во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким.
2025-12-25
2025-12-25T17:09:00+03:00
2025-12-25T17:09:00+03:00
2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Памяти актрисы Веры Алентовой
Памяти актрисы Веры Алентовой
Не стало Народной артистки России Веры Алентовой.
Актриса ушла из жизни неожиданно, во время церемонии прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина. В подборке РИА Новости лучшие роли актрисы.
