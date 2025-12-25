Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова оставила неизгладимый след в истории отечественного кино и театра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мои глубочайшие соболезнования – родным, близким и коллегам Веры Валентиновны Алентовой . Сегодня не стало народной артистки России , талантливой актрисы, любимой многими поколениями зрителей… Вера Валентиновна блистала в любой роли, оставив неизгладимый след в истории отечественного кино и театра", - приводятся слова Голиковой в сообщении аппарата.

По ее словам, народная артистка обладала уникальной харизмой, искренней улыбкой, а ее взгляд передавал эмоции с точностью.

Голикова подчеркнула, что роли Веры Алентовой в фильмах "Москва слезам не верит" и "Каменный цветок" стали шедеврами.