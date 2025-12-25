Рейтинг@Mail.ru
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
17:00 25.12.2025
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
Народная артистка России Вера Алентова оставила неизгладимый след в истории отечественного кино и театра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
россия, вера алентова, татьяна голикова
Россия, Вера Алентова, Татьяна Голикова
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра

Голикова: Алентова оставила неизгладимый след в истории кино и театра

Народная артистка России Вера Алентова
Народная артистка России Вера Алентова
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова оставила неизгладимый след в истории отечественного кино и театра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мои глубочайшие соболезнования – родным, близким и коллегам Веры Валентиновны Алентовой. Сегодня не стало народной артистки России, талантливой актрисы, любимой многими поколениями зрителей… Вера Валентиновна блистала в любой роли, оставив неизгладимый след в истории отечественного кино и театра", - приводятся слова Голиковой в сообщении аппарата.
По ее словам, народная артистка обладала уникальной харизмой, искренней улыбкой, а ее взгляд передавал эмоции с точностью.
Голикова подчеркнула, что роли Веры Алентовой в фильмах "Москва слезам не верит" и "Каменный цветок" стали шедеврами.
"Вера Валентиновна Алентова была не только актрисой, но и настоящим символом того, как глубоко искусство может тронуть душу", - заключила она.
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
Вчера, 15:09
 
РоссияВера АлентоваТатьяна Голикова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
