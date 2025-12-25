https://ria.ru/20251225/alentova-2064671712.html
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра - РИА Новости, 25.12.2025
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
Народная артистка России Вера Алентова оставила неизгладимый след в истории отечественного кино и театра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:00:00+03:00
2025-12-25T17:00:00+03:00
2025-12-25T17:04:00+03:00
россия
вера алентова
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650694_516:106:3072:1544_1920x0_80_0_0_c8a873247b1a469237e7a82b01b7b43f.jpg
https://ria.ru/20251225/proschanie-2064628495.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650694_554:159:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1b0612895611215a8936e9a18c74a6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вера алентова, татьяна голикова
Россия, Вера Алентова, Татьяна Голикова
Голикова отметила неизгладимый след Алентовой в истории кино и театра
Голикова: Алентова оставила неизгладимый след в истории кино и театра
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова оставила неизгладимый след в истории отечественного кино и театра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мои глубочайшие соболезнования – родным, близким и коллегам Веры Валентиновны Алентовой
. Сегодня не стало народной артистки России
, талантливой актрисы, любимой многими поколениями зрителей… Вера Валентиновна блистала в любой роли, оставив неизгладимый след в истории отечественного кино и театра", - приводятся слова Голиковой
в сообщении аппарата.
По ее словам, народная артистка обладала уникальной харизмой, искренней улыбкой, а ее взгляд передавал эмоции с точностью.
Голикова подчеркнула, что роли Веры Алентовой в фильмах "Москва слезам не верит" и "Каменный цветок" стали шедеврами.
"Вера Валентиновна Алентова была не только актрисой, но и настоящим символом того, как глубоко искусство может тронуть душу", - заключила она.