Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры
Культура
Культура
 
16:26 25.12.2025 (обновлено: 17:05 25.12.2025)
Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры
Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал уход из жизни народной артистки России Веры Алентовой невосполнимой потерей для российской... РИА Новости, 25.12.2025
россия, котлас, архангельская область, владимир машков, московский драматический театр имени а. с. пушкина, вера алентова, вгик, умерла вера алентова
Культура, Россия, Котлас, Архангельская область, Владимир Машков, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Вера Алентова, ВГИК, Умерла Вера Алентова
Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры

Машков: талант, труд и личное обаяние Алентовой оставили неизгладимый след

Вера Алентова
Вера Алентова
Вера Алентова
Перейти в медиабанк
Вера Алентова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал уход из жизни народной артистки России Веры Алентовой невосполнимой потерей для российской культуры и отметил, что она оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто видел ее на сцене и работал с ней.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
"С глубоким прискорбием узнал о смерти народной артистки России, блистательной актрисы театра и кино Веры Валентиновны Алентовой. Уход Веры Валентиновны — невосполнимая потеря для всей российской культуры. Ее талант, труд и личное обаяние оставили неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось видеть актрису на сцене и на экране, работать с ней или просто знать ее", - отметил Машков в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале СТД.
Он напомнил, что на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина актриса создала ряд психологически точных и мощных образов, вошедших в золотой фонд отечественного искусства. Ее героини в кино стали жизненными ориентирами, символами стойкости, достоинства и надежды для нескольких поколений россиян, подчеркнул Машков.
"Светлая память о великолепной актрисе и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. От имени Союза театральных деятелей России и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Валентиновны", - заключил он.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
Вчера, 16:25
 
Культура
 
 
