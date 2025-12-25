https://ria.ru/20251225/alentova-2064663120.html
Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал уход из жизни народной артистки России Веры Алентовой невосполнимой потерей для российской культуры и отметил, что она оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто видел ее на сцене и работал с ней.
Алентова
ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
"С глубоким прискорбием узнал о смерти народной артистки России
, блистательной актрисы театра и кино Веры Валентиновны Алентовой. Уход Веры Валентиновны — невосполнимая потеря для всей российской культуры. Ее талант, труд и личное обаяние оставили неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось видеть актрису на сцене и на экране, работать с ней или просто знать ее", - отметил Машков
в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале СТД.
Он напомнил, что на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
актриса создала ряд психологически точных и мощных образов, вошедших в золотой фонд отечественного искусства. Ее героини в кино стали жизненными ориентирами, символами стойкости, достоинства и надежды для нескольких поколений россиян, подчеркнул Машков.
"Светлая память о великолепной актрисе и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. От имени Союза театральных деятелей России и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Валентиновны", - заключил он.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области
. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе
.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.