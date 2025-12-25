Рейтинг@Mail.ru
Телеведущий Гордон снова женился - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:59 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/aleksandr-2064690097.html
Телеведущий Гордон снова женился
Телеведущий Гордон снова женился - РИА Новости, 25.12.2025
Телеведущий Гордон снова женился
Телеведущий Александр Гордон снова женился, теперь на 23-летней девушке: несколько дней назад на записи интервью он анонсировал бракосочетание в ближайшие дни. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:59:00+03:00
2025-12-25T17:59:00+03:00
шоубиз
александр гордон
антон красовский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744128312_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_95677ad94f44463cb8f50df5797be478.jpg
https://ria.ru/20250524/brak-2018797644.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744128312_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_4f9ddad85c6efc6da1858966de6cdb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гордон, антон красовский
Шоубиз, Александр Гордон, Антон Красовский
Телеведущий Гордон снова женился

Телеведущий Александр Гордон женился на 23-летней девушке

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлександр Гордон
Александр Гордон - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Александр Гордон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Телеведущий Александр Гордон снова женился, теперь на 23-летней девушке: несколько дней назад на записи интервью он анонсировал бракосочетание в ближайшие дни.
В среду вышло интервью Гордона журналисту Антону Красовскому. На момент записи он заявил, что совсем скоро женится.
"Да, сейчас я снова, через 2,5 дня женюсь", - сказал Гордон в интервью, которое озаглавлено "Новая молодая жена телеведущего Александра Гордона".
Гордон, которому в феврале 2026 года исполнится 62 года, рассказал, что его новой избраннице 23 года. Он также не сообщил, какой по счету это брак, отметив, что "не считает". В описании к опубликованному интервью указано, что предположительно это уже восьмой брак Гордона. При этом, по открытым данным, это должен быть шестой официальный брак ведущего.
Бракосочетание - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Треть браков в России заключается повторно
24 мая, 02:36
 
ШоубизАлександр ГордонАнтон Красовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала