Телеведущий Гордон снова женился

Телеведущий Александр Гордон снова женился, теперь на 23-летней девушке: несколько дней назад на записи интервью он анонсировал бракосочетание в ближайшие дни. РИА Новости, 25.12.2025
Телеведущий Александр Гордон женился на 23-летней девушке
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Телеведущий Александр Гордон снова женился, теперь на 23-летней девушке: несколько дней назад на записи интервью он анонсировал бракосочетание в ближайшие дни.
В среду вышло интервью Гордона
журналисту Антону Красовскому
. На момент записи он заявил, что совсем скоро женится.
"Да, сейчас я снова, через 2,5 дня женюсь", - сказал Гордон в интервью, которое озаглавлено "Новая молодая жена телеведущего Александра Гордона".
Гордон, которому в феврале 2026 года исполнится 62 года, рассказал, что его новой избраннице 23 года. Он также не сообщил, какой по счету это брак, отметив, что "не считает". В описании к опубликованному интервью указано, что предположительно это уже восьмой брак Гордона. При этом, по открытым данным, это должен быть шестой официальный брак ведущего.