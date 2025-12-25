https://ria.ru/20251225/aktivy-2064545511.html
У России есть план ответа в случае изъятия на Западе активов, заявил Новак
У России есть план ответа в случае изъятия на Западе активов, заявил Новак - РИА Новости, 25.12.2025
У России есть план ответа в случае изъятия на Западе активов, заявил Новак
Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 25.12.2025
россия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Составлен соответствующий план и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что российский ответ будет зеркальным и "достаточно жестким".
Еропейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД)
- центрального депозитария в России
. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы
к Euroclear
. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.