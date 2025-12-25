У России есть план ответа в случае изъятия на Западе активов, заявил Новак

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Составлен соответствующий план и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что российский ответ будет зеркальным и "достаточно жестким".

Еропейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России . В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.