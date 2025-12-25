Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".. Архивное фото

Аэропорты московского региона рассказали о работе в условиях метели

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, наземные службы аэропорта "Жуковский" приведены в повышенную готовность, а в "Домодедово" возможны незначительные корректировки расписания на фоне метели, рассказали РИА Новости представители воздушных гаваней.

Снегопад и метели ожидаются в Москве вечером в четверг, сообщал ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"МАШ (международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) работает в штатном режиме в сложных погодных условиях", - ответили в аэропорту на вопрос о режиме работы воздушной гавани.

Незначительные корректировки расписания вылета самолетов могут наблюдаться в "Домодедово", они связаны с очисткой взлетно-посадочной полосы, рассказали в аэропорту.

"Текущие метеоусловия не оказывают влияния на расписание обслуживания рейсов. Задержек и отмен по погодным условиям нет", - отметили в "Жуковском".

Аэропорт "Внуково" позже сообщил, что работает в штатном режиме, "несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: сильный ливневый снег". Отмен рейсов из-за непогоды нет, но возможны незначительные задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и очисткой взлетно-посадочной полосы от снега.