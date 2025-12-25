Люди у электронного табло в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия за шесть лет обновит более 70 аэропортов, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

Мурманске. "В течение шести лет мы должны модернизировать 75 аэропортов страны, делаем это очень активно, с привлечением бизнеса", — сказал он, напомнив, что недавно работы провели в Ижевске

По его словам, это нужно для увеличения авиамобильности россиян. Потенциал развития перевозок подобного рода пока еще не раскрыт в полной мере, добавил премьер. Он призвал добиться максимально эффективного использования всех возможностей и ресурсов.

Глава правительства также указал на необходимость запуска новых рейсов, в том числе в дружественные страны.

"Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток", — отметил он.