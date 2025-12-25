https://ria.ru/20251225/aeroport-2064527617.html
Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин
Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин - РИА Новости, 25.12.2025
Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин
Россия за шесть лет обновит более 70 аэропортов, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
россия
ижевск
мурманск
Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин
Мишустин: Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия за шесть лет обновит более 70 аэропортов, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"В течение шести лет мы должны модернизировать 75 аэропортов страны, делаем это очень активно, с привлечением бизнеса", — сказал он, напомнив, что недавно работы провели в Ижевске
и Мурманске
.
По его словам, это нужно для увеличения авиамобильности россиян. Потенциал развития перевозок подобного рода пока еще не раскрыт в полной мере, добавил премьер. Он призвал добиться максимально эффективного использования всех возможностей и ресурсов.
Глава правительства также указал на необходимость запуска новых рейсов, в том числе в дружественные страны.
"Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток", — отметил он.
По подсчетам РИА Новости, россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 государство, а также в специальные административные районы Китая — Гонконг и Макао.