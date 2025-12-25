Адвокат Лурье: Долина хочет проживать в квартире до 10 января бесплатно

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной прислала мировое соглашение, согласно которому певица оставалась бы в квартире в Хамовниках до 10 января и Полина Лурье отказалась бы от связанных с этим финансовых претензий и не требовала бы компенсировать уплаченные имущественные налоги, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Ранее Свириденко рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду.

"Моя коллега - представитель Долиной- звонила мне и просила предоставить ей время пожить в квартире до 1 марта 2026 года. Позже она прислала мировое соглашение, условием которого является отказ Полины Лурье от финансовых претензий, связанных с пользованием Долиной квартирой по 10 января 2026 года, а также отказ от компенсации за оплату Лурье имущественного налога в 2024 и 2025 годах за квартиру, а также от взыскания судебных расходов, понесенных Полиной при рассмотрении дела во всех судах", - сказала собеседница.

Адвокат добавила, что не смогла понять суть мирового соглашения, в котором "стороны обычно идут друг другу навстречу", а вместо этого Лурье предлагают пойти на какие-то уступки, но ничего не предлагают взамен.

Ранее она заявляла, что Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на квартиру, пока там проживала Долина.

Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.