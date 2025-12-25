Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Лурье: Долина хочет проживать в квартире до 10 января бесплатно
13:35 25.12.2025 (обновлено: 14:51 25.12.2025)
Адвокат Лурье: Долина хочет проживать в квартире до 10 января бесплатно
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
Новости
лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной

Адвокат Лурье: Долина хочет проживать в квартире до 10 января бесплатно

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной прислала мировое соглашение, согласно которому певица оставалась бы в квартире в Хамовниках до 10 января и Полина Лурье отказалась бы от связанных с этим финансовых претензий и не требовала бы компенсировать уплаченные имущественные налоги, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Ранее Свириденко рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду.
"Моя коллега - представитель Долиной- звонила мне и просила предоставить ей время пожить в квартире до 1 марта 2026 года. Позже она прислала мировое соглашение, условием которого является отказ Полины Лурье от финансовых претензий, связанных с пользованием Долиной квартирой по 10 января 2026 года, а также отказ от компенсации за оплату Лурье имущественного налога в 2024 и 2025 годах за квартиру, а также от взыскания судебных расходов, понесенных Полиной при рассмотрении дела во всех судах", - сказала собеседница.
Адвокат добавила, что не смогла понять суть мирового соглашения, в котором "стороны обычно идут друг другу навстречу", а вместо этого Лурье предлагают пойти на какие-то уступки, но ничего не предлагают взамен.
Ранее она заявляла, что Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на квартиру, пока там проживала Долина.
Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.
Лариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
