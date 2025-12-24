https://ria.ru/20251224/zhaloba-2064301320.html
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра"
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра" - РИА Новости, 24.12.2025
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра"
Свердловский областной суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра" Вячеславу Шмырову, оштрафованному на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:53:00+03:00
2025-12-24T11:53:00+03:00
2025-12-24T11:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
ельцин центр
свердловский областной суд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037677808_84:162:2346:1435_1920x0_80_0_0_aca4b6950189f923aa25c7601c2f24cd.jpg
https://ria.ru/20251224/norilsk-2064293447.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037677808_223:148:2197:1628_1920x0_80_0_0_572b7b24d21ffabd51b20c6ca92cc105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, ельцин центр, свердловский областной суд, россия
Происшествия, Екатеринбург, Ельцин центр, Свердловский областной суд, Россия
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра"
Глава киноклуба "Ельцин Центра" не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ