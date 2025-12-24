Рейтинг@Mail.ru
11:53 24.12.2025
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра"
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра"
2025-12-24T11:53:00+03:00
2025-12-24T11:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
ельцин центр
свердловский областной суд
россия
происшествия, екатеринбург, ельцин центр, свердловский областной суд, россия
Происшествия, Екатеринбург, Ельцин центр, Свердловский областной суд, Россия
Суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра"

Глава киноклуба "Ельцин Центра" не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Вячеслав Шмыров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в жалобе руководителю киноклуба "Ельцин Центра" Вячеславу Шмырову, оштрафованному на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник просил прекратить производство по делу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, доводы защиты, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 14 ноября признал Вячеслава Шмырова виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России) и назначил ему штраф в 45 тысяч рублей.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
