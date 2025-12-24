Рейтинг@Mail.ru
В Тайване произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.12.2025 (обновлено: 13:04 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/zemletryasenie-2064323548.html
В Тайване произошло мощное землетрясение
В Тайване произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 24.12.2025
В Тайване произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду на юго-востоке острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:01:00+03:00
2025-12-24T13:04:00+03:00
тайвань
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20251221/zemletrjasenie-2063593108.html
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, в мире
Тайвань, В мире
В Тайване произошло мощное землетрясение

На юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду на юго-востоке острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 17.47 по местному времени (12.47 мск) в уезде Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,9 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
У японской префектуры Аомори произошло землетрясение
21 декабря, 05:14
 
ТайваньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала