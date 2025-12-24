https://ria.ru/20251224/zemletryasenie-2064323548.html
В Тайване произошло мощное землетрясение
В Тайване произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 24.12.2025
В Тайване произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду на юго-востоке острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 24.12.2025
На юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1
ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду на юго-востоке острова Тайвань, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 17.47 по местному времени (12.47 мск) в уезде Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,9 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Пекин
считает Тайвань
неотъемлемой частью КНР
, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.