Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 24.12.2025 (обновлено: 22:51 24.12.2025)
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский уже давно утратил свой человеческий образ, он, скатываясь в истерику, сотрясает воздух пустыми угрозами, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Чемерис назвала Зеленского загнанным в угол животным

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уже давно утратил свой человеческий образ, он, скатываясь в истерику, сотрясает воздух пустыми угрозами, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Доброволец из Британии сравнил Зеленского с Гитлером
8 октября, 04:01
«
"Делать подобное в светлый праздник Рождества не то что не по-христиански, а даже и не по-человечески. Да и свой человеческий образ этот персонаж давно утратил. Это загнанное в угол животное, скалящее зубы и отгрызающееся на неуклонно заносимую на него руку народного гнева", - сказала Чемерис.
Она отметила, что даже в праздники, когда люди ждут от него добрых и обнадеживающих новостей, глава киевского режима говорит о смерти, и более того, готов легко пожертвовать жизнями огромного числа людей ради своих целей.
"Зеленский в своем рождественском видеообращении - что странно, ведь большинство украинцев все же православные, а не католики, и Рождество всегда отмечали 7 января, вопреки нововведениям своего горе-президента - от имени всех украинцев, что само по себе тоже крайне сомнительно, желает смерти. О чем это говорит? О том, что развязка близка, и крайне неуравновешенный почти уже бывший глава Украины, скатываясь в истерику, сотрясает воздух пустыми угрозами", - считает депутат Госдумы.
По словам Чемерис, гораздо более вероятно, что украинский народ ускорит "жизненный финал" именно Зеленского, "предавшего и ввергнувшего его в пучину крови, смерти и вассальной зависимости от своих европейских хозяев".
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Робертой Метсолой - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Непроходимая глупость". Зеленского осадили после угрозы в адрес России
26 сентября, 20:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
