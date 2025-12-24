Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта - РИА Новости, 24.12.2025
12:30 24.12.2025 (обновлено: 12:40 24.12.2025)
СМИ: Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта
СМИ: Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ: Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта
Владимир Зеленский заявил, что не отменит военное положение в случае прекращения конфликта, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 24.12.2025
владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, сша
СМИ: Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта

Зеленский не отменит военное положение на Украине в случае завершения конфликта

© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не отменит военное положение в случае прекращения конфликта, передает агентство "Укринформ".
"Объясняя невозможность быстрого проведения парламентских и местных выборов, Зеленский сказал, что после подписания соглашения не может быть сразу отменено военное положение - оно продлится еще несколько месяцев", - говорится в сообщении агентства.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
