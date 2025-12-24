https://ria.ru/20251224/zelenskiy-2064243577.html
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за заявление о смене дня празднования Рождества на Украине. РИА Новости, 24.12.2025
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста
Боуз раскритиковал Зеленского за его заявление о Рождестве