"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста - РИА Новости, 24.12.2025
09:19 24.12.2025
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за заявление о смене дня празднования Рождества на Украине. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
украина
германия
владимир зеленский
чей боуз
фридрих мерц
в мире, украина, германия, владимир зеленский, чей боуз, фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Фридрих Мерц
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста

Боуз раскритиковал Зеленского за его заявление о Рождестве

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за заявление о смене дня празднования Рождества на Украине.
"На Украине Зеленского продается все. Даже самые священные дни", — так он прокомментировал его обращение.
Зеленский заявил, что на Украине легко приняли празднование Рождества по западному образцу, поэтому и другие праздничные даты можно менять.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне успехов российских военных на фронте предложил прекращение огня к Рождеству. При этом он не уточнил, о какой дате идет речь: 25 декабря или 7 января.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
В миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийЧей БоузФридрих Мерц
 
 
