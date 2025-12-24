Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС - РИА Новости, 24.12.2025
15:07 24.12.2025
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС - РИА Новости, 24.12.2025
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС
Украина получила поддержку США в вопросе установления четких сроков ее присоединения к Евросоюзу, при этом последний еще не дал на это согласия, заявил Владимир РИА Новости, 24.12.2025
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, мария захарова, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС

Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС без согласия союза

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина получила поддержку США в вопросе установления четких сроков ее присоединения к Евросоюзу, при этом последний еще не дал на это согласия, заявил Владимир Зеленский.
Опубликованный ранее в среду украинским агентством "Укринформ" и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в Евросоюзе.
"Вступление Украины в Европейский Союз должно быть четко зафиксировано в мирном соглашении как одна из реальных гарантий безопасности. В обновленном проекте мирного соглашения соответствующий пункт уже есть. США как инициатор документа поддерживают эту позицию, теперь требуется согласие Евросоюза. Украине важно иметь не формулировку о перспективе, а конкретную дату вступления в ЕС", - приводит слова Зеленского украинское издание "Обозреватель".
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
Ряд стран ЕС выступают против присоединения Киева к объединению. В частности, подобные заявления делали представители Польши и Венгрии.
