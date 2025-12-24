Рейтинг@Mail.ru
Режим Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
10:04 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/zelenskij-2064251731.html
Режим Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, заявил Медведев
Режим Владимира Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, прибегает к убийствам и насилию в традициях Третьего рейха, при стыдливом умолчании своих... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
россия
в мире, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Режим Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, заявил Медведев

Медведев: режим Зеленского прибегает к насилию в традициях Третьего рейха

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, прибегает к убийствам и насилию в традициях Третьего рейха, при стыдливом умолчании своих западных кураторов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду журнале "Родина" была опубликовал статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Современная Украина потеряла свою правосубъектность, а судьбы простых украинцев вершит режим Зеленского, преступно узурпировавший власть. При стыдливом умолчании своих западных кураторов, в "лучших" традициях Третьего рейха, украинская власть прибегает к убийствам, незаконным уголовным преследованиям, физическому насилию, угрозам, введению экономических санкций, дискриминации, лишению гражданских прав, принуждению покинуть страну и прочим репрессивным методам в отношении граждан", - написал Медведев.
Медведев предрек Зеленскому печальный конец
29 апреля, 12:14
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
