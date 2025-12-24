Режим Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, прибегает к убийствам и насилию в традициях Третьего рейха, при стыдливом умолчании своих западных кураторов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.