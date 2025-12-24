МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского преступно узурпировал власть на Украине, прибегает к убийствам и насилию в традициях Третьего рейха, при стыдливом умолчании своих западных кураторов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду журнале "Родина" была опубликовал статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Современная Украина потеряла свою правосубъектность, а судьбы простых украинцев вершит режим Зеленского, преступно узурпировавший власть. При стыдливом умолчании своих западных кураторов, в "лучших" традициях Третьего рейха, украинская власть прибегает к убийствам, незаконным уголовным преследованиям, физическому насилию, угрозам, введению экономических санкций, дискриминации, лишению гражданских прав, принуждению покинуть страну и прочим репрессивным методам в отношении граждан", - написал Медведев.
