Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье - РИА Новости, 24.12.2025
17:35 24.12.2025 (обновлено: 17:38 24.12.2025)
Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье
Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье
Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье

Директор НМХЦ имени Пирогова Карпов попросил Путина беречь здоровье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный директор Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н.И. Пирогова Олег Карпов попросил президента России Владимира Путина беречь свое здоровье, отметив, что медики сделают все, чтобы 60 лет были только серединой жизненного пути.
"Вы, Владимир Владимирович, пожалуйста, берегите свое здоровье. Ваше здоровье - это не только ваше здоровье, это здоровье нашей страны, потому что вы лидер, президент, определяющий нашу Россию... Мы, медики, будем делать все, чтобы 60 лет было не началом пенсионного возраста как совсем недавно, а серединой жизненного пути, причем активного и долгого", - сказал он в ходе церемонии вручения государственных наград.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На прямую линию поступают много пожеланий здоровья Путину
9 декабря, 11:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
