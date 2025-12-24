Директор НМХЦ имени Пирогова попросил Путина беречь здоровье

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральный директор Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н.И. Пирогова Олег Карпов попросил президента России Владимира Путина беречь свое здоровье, отметив, что медики сделают все, чтобы 60 лет были только серединой жизненного пути.