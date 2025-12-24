Рейтинг@Mail.ru
Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/zapad-2064331559.html
Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии
Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2025
Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что практически ежедневно спутниковые группировки западных государств мониторят ситуацию и объекты на территории... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:42:00+03:00
2025-12-24T13:42:00+03:00
в мире
белоруссия
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
https://ria.ru/20251224/belorussiya-2064329510.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минский автомобильный завод
В мире, Белоруссия, Минский автомобильный завод
Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии

Глава КГБ Тертель: Запад через спутники постоянно мониторит объекты в Белоруссии

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что практически ежедневно спутниковые группировки западных государств мониторят ситуацию и объекты на территории республики.
"Практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил мониторят ситуацию на нашей территории, фотографируют и снимают", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Глава КГБ обратил внимание на то, что идет анализ работы не только железнодорожного транспорта, логистики или объектов оборонного значения, но и просто предприятий, например, МАЗ и БЕЛАЗ.
Он констатировал серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении Белоруссии.
"Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся. Глава государства обозначил в ходе Всебелорусского народного собрания факт прослушивания телефонных разговоров и проникновения в определенные информационные и коммуникационные сети со стороны спецслужб иностранных государств. Это действительно так. Эти вопросы вскрыты, и мы ими занимаемся", - заявил Тертель.
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
Вчера, 13:29
 
В миреБелоруссияМинский автомобильный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала