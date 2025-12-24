Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии

"Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся. Глава государства обозначил в ходе Всебелорусского народного собрания факт прослушивания телефонных разговоров и проникновения в определенные информационные и коммуникационные сети со стороны спецслужб иностранных государств. Это действительно так. Эти вопросы вскрыты, и мы ими занимаемся", - заявил Тертель.