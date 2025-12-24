Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии

МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что практически ежедневно спутниковые группировки западных государств мониторят ситуацию и объекты на территории республики.
"Практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил мониторят ситуацию на нашей территории, фотографируют и снимают", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Глава КГБ обратил внимание на то, что идет анализ работы не только железнодорожного транспорта, логистики или объектов оборонного значения, но и просто предприятий, например, МАЗ и БЕЛАЗ.
Он констатировал серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении Белоруссии.
"Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся. Глава государства обозначил в ходе Всебелорусского народного собрания факт прослушивания телефонных разговоров и проникновения в определенные информационные и коммуникационные сети со стороны спецслужб иностранных государств. Это действительно так. Эти вопросы вскрыты, и мы ими занимаемся", - заявил Тертель.